Mit einer App folgen Schüler den Spuren von Thomas Müntzer durch Aschersleben und Frose, die Polizei bleibt in Bernburg bei einer Verfolgungsjagd auf den Fersen eines flüchtenden Autofahrers, in Barby jagen sich die dicken Schiffe beim Rennen um den 18. Dickschiffcup: Im Ticker von Montag, 2. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich am Brückentag? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 30. Mai 2025.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 31. Mai 2025, wieso an Tagen wie diesen auch im Salzland der Wochentag irgendwann egal ist.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 2. Juni 2025.

Das ist neu am Montag:

8.25 Uhr: Vor einer guten Woche kam es zu einem Wohnungsbrand in Schönebeck, vor dem zwei Katzen gerettet wurden. In Erinnerung bleibt vor allem ein Foto, das zeigte, wie ein Feuerwehrmann auf dem Boden der Lutherstraße lag - in der Hand eine Sauerstoffmaske - und eine Katze beatmete.

Eine der beiden Katzen, die mit Sauerstoff beatmet und so gerettet wurde. (Foto: Feuerwehr)

Jetzt meldet sich hier der Feuerwehrmann zu Wort und erzählt die ganze Geschichte.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen sind wir zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Das war das Stadt- und Rosenfest in Bernburg

7.39 Uhr: Eine neue Rosenkönigin, eine neue und größere Bühne, eine neue Strecke für den Festumzug. Das hatte das 55. Stadt- und Rosenfest in Bernburg zu bieten.

Eine neue Rosenkönigin, eine neue und größere Bühne, eine neue Strecke für den Festumzug – so war das 55. Stadt- und Rosenfest. (Video: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann) (Video: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Was es sonst noch alles zu erleben gab, lesen Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Mit der App auf den Spuren von Thomas Müntzer

6.51 Uhr: Mit einer App erkunden Schüler des Stephaneums historische Orte von Thomas Müntzer – von Aschersleben bis zur Stiftskirche Frose.

Rüdiger Kempe vom Gemeindekirchenrat zeigt den Schülern die Kirche. (Foto: Frank Gehrmann)

Was die Achtklässler unterwegs digital so alles entdecken, erklären wir Ihnen hier.

Verfolgungsjagd nach Kontrolle in Bernburg

6.26 Uhr: Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich ein Autofahrer mit der Polizei am Samstagmittag in Bernburg geliefert. Nach Angaben aus dem Revier fiel ein Fahrzeug bereits an der Kreuzung der B6n und der Magdeburger Straße auf.

Eine Verfolgungsjagd endete auf dem Bernburger Markt in der Talstadt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Denn bei der Kontrolle des Kennzeichens stellte sich heraus, dass es nicht zum Fahrzeug passte. Was dann passiert ist, lesen Sie hier.

Barbyer Dickshiffcup begeistert das Publikum

6.11 Uhr: Wenn früher die Kanu-Regatten massenweise Publikum anzogen, sind es heute die Rennen „dicker Boote“.

Beim „Häuptlingsrennen“ außer Konkurrenz traten wieder ein Boot der Bürgermeister (vorne) gegen die Auswahl der Cargill-Chefs an. Auch wenn sie nicht alle synchron paddelten: Die Barbyer Kommunalauswahl besiegte die Betriebsmannschaft hauchdünn. (Foto: Thomas Linßner)

Der 18. Barbyer Dickschiffcup war gut besucht. Was dort zu sehen gab, erzählen wir Ihnen hier.

Heimatverein plant in Museum in Borne

5.54 Uhr: Der Förder- und Heimatverein Borne plant im ehemaligen Wohnhaus der Familie Ruprecht, die wechselvolle Geschichte und den Ursprung des Dorfes zu präsentieren. Das Gebäude hatte die Gemeinde nach dem Tod der letzten Bewohnerin erworben hat.

Der Förder- und Heimatverein Borne hat schon viele Aktivitäten umgesetzt wie zum Beispiel einen Herbstputz. (Archivfoto: René Kiel)

Das Wohnhaus, die alte Fleischerei und den Hof haben wir für 25 Jahre an den Förder- und Heimatverein verpachtet. Das war die Voraussetzung dafür, Fördermittel zu beantragen.