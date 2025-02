1. Staßfurt Carneval Verein verstreut wieder Pfeffer und Salz. Auch die zweite Vorstellung in diesem Jahr kommt bei den Besuchern gut an.

Märchenhafte Prunksitzung in Staßfurt

Staßfurt. - Sie haben es am Samstag mal wieder richtig krachen lassen, die Karnevalisten des 1. Staßfurter Carneval Vereins. Mit der inzwischen zweiten Prunksitzung ist die närrische Tradition in der alten Salzstadt zum Leben erweckt. Der einstige Männerchor des Staßfurter Handwerks hatte von 1956 bis 2000 in den jährlichen Karnevalsveranstaltungen das Publikum begeistert.