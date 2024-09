Es stinkt am milchig-grünen Stadtsee mitten in Staßfurt. Besonders dramatisch sind Angelgewässer um Löderburg betroffen. Heute werden die Kadaver an Land geholt.

Massives Fischsterben im Stadtsee Staßfurt und in Seen Löderburg

Unzählige verendete Fische sind am Staßfurter Stadtsee und an Löderburger Angelgewässern zu beklagen.

Staßfurt/Löderburg. - Es stinkt gewaltig am Stadtsee mitten in Staßfurt. Das Wasser ist milchig-grün. An den Ufern schaukeln Fischkadaver an der Wasseroberfläche. Kleine, aber auch größere – vielleicht 20 Zentimeter lang. Schlimm. Noch viel schlimmer sind die Größenordnungen toter Fische an Angelgewässern um Löderburg.