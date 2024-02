Die Stellensituation hat sich im Salzlandkreis in den vergangenen Jahren massiv verändert. Wie die Agentur für Arbeit die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt einschätzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Schönebeck - Am Anfang ist die Demografie. Die Demografie, die bei allen Prognosen für Bauchschmerzen sorgt. Der Salzlandkreis wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich schrumpfen. Bis 2050 werden hier 30 bis 40 Prozent weniger Menschen wohnen. Viele sind dann älter als 55. Und: „In den nächsten zehn Jahren werden viele in Rente gehen“, sagt Heike Schittko, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West.