Mehr Platz zum Einkaufen: Norma an neuem Standort wird doppelt so groß

Norma will noch in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft an seinem neuen Standort mitnehmen.

Güsten - Endlich ist es so weit. Die Norma-Filiale an der Rathmannsdorfer Straße wird noch in diesem Jahr umziehen – zumindest ist das der Plan, wenn es nach der Stadt Güsten geht. Die Pläne liegen allerdings schon seit 2019 auf dem Tisch von Stadt und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Warum hat die Entscheidung so lange gedauert?