Bürgermeister René Zok (rechts) lud sieben Jugendliche der Sport- und Karateschule Staßfurt zum Eintrag in das Goldene Buch der Stadt ein.

Staßfurt - 20 Jahre Sport- und Karateschule Staßfurt: ein Grund zum Feiern. Und das taten die Mitglieder des Staßfurter Sportvereins am Wochenende. Der Verein bietet rund 500 Mitgliedern ein abwechslungsreiches Training in den Bereichen Karate, Kindersport, Kindertanzen, Body Workout, Seniorensport, Cardio Fit, Yoga, Step Aerobic, Schlingen- und Langhanteltraining. Der Verein ist eine Schule für traditionelles japanisches Karate und körperliche Fitness und zeigt, dass erfolgreicher Kampfsport und hohes soziales Miteinander sich nicht ausschließen.

300 Kinder und Jugendliche trainieren hier im Verein und haben Spaß

Um die 300 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren trainieren im Verein und haben Spaß an den vielen verschiedenen Jugendmaßnahmen die sie zusätzlich zum festen Training anbieten. Zum Tag der offenen Tür am Samstag strömten zahlreiche Gäste in die Sport- und Karateschule, um das 20-jährige Bestehen mit dem Verein zu feiern.

Neben der Auslosung des Malwettbewerbs, einigen Fitnessstationen, einer Hüpfburg, Bubble Soccer und der Feuerwehr standen viele weitere Attraktionen und Aktivitäten auf der Tagesordnung. Glanzlicht waren jedoch die Vorführungen der verschiedenen Sport- und Karatekurse, die die Zuschauer begeisterten. Am Abend hieß es dann „Party hard“ für alle Mitglieder, Sponsoren und Gäste.

Zum Ehrentag lud der Verein Tamara Zieschang (CDU), Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, ein, um ihr den Verein zu präsentieren. Die Ministerin eröffnete den Abend mit einer Rede vor den geladenen Gästen. Sie freue sich, hier einen Verein anzutreffen, der sich um Jugendliche kümmert und auch den Breitensport fördert. Grüße überbrachte ebenfalls Uwe Grenzau vom Kreissportbund Salzland.

Sieben Sportfreunde mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Staßfurt geehrt

Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) ließ es sich nehmen und bot sieben Sportlern des Vereins den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Staßfurt. Sportler, die sich und den Verein über Landesgrenzen hinweg oder sogar international bekannt gemacht und somit für Staßfurt geworben haben.

Alexander Löwe, Präsident des Karateverbands Sachsen-Anhalt (KVSA), ehrte Sportler und Trainer für ihr besonderes Engagement mit einer Ehrennadel. Für Löwe steht fest, Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt. Die Faszination dieser fernöstlichen Kampfkunst lasse sich nicht beschreiben, sondern nur erleben. Und Vereinsvorsitzender Michel Olschewski bekam sogar die silberne Ehrennadel für seine Arbeit verliehen.

Innenministerin Tamara Zieschang gratulierte Michel Olschewski, dem Vorsitzenden der Sport- und Karateschule, zum 20-jährigen Bestehen. Foto: Volker Müller

35 Trainer ehrenamtlich tätig

Zudem wurden drei Trainer feierlich verabschiedet, weil sie wegen der Arbeit oder einer eines Studiums nicht mehr vor Ort in Staßfurt sein werden. Dieses Problem erklärte Olschewski auch Ministerin Tamara Zieschang während der Führung durch die Sportstätte. Mathias Haase, Geschäftsführer des Vereins, ist in der Planung über eine Kooperationsvereinbarung, sodass die jungen Sportler hier in der Heimat arbeiten und bei ihren Verein bleiben können. Derzeit sind rund 35 Trainer ehrenamtlich im Verein tätig.

Salzlandsparkasse, Stadtwerke sowie Energie Mittelsachsen (EMS) überbrachten Spendenschecks auf der Bühne für den Verein, worüber sich die Mitglieder sehr freuten. Der Vereinsvorsitzende sprach nochmals über die zurückliegenden Jahre der Vereinsarbeit. Anschließend wurde er von einigen Gründungsmitgliedern aus 2003 freudig überrascht. Ein Teil davon war extra zum Jubiläum angereist.