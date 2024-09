Wer beim Lesesommer XXL mindestens zwei Bücher in der Bibliothek Staßfurt geliehen und gelesen hat, kann mit seiner Urkunde dafür eine gute Note in Deutsch erhoffen.

Die stolzen Besitzer eines Zertifikats vom Lesesommer XXL des Jahres 2024 vorm Haus am See in Staßfurt.

Staßfurt. - Der Lesesommer XXL in der Staßfurter Bibliothek im Haus am See könnte sich – abgesehen von den Lesefreuden – für diese kleinen Bücherwürmer nochmals positiv auswirken. Denn 42 von 55 Teilnehmern haben ein Zertifikat von Alin Rossi bekommen, die für die Kinderbibliothek verantwortlich ist.

Voraussetzung für den Erhalt der Urkunde: Mindestens zwei Bücher mussten in den Sommerferien gelesen werden. Mit der Urkunde können sich die Mädchen und Jungen nun bei ihren Deutschlehrern melden – und hoffen, dass diese eine gute Note dafür locker machen. Das sei den Teilnehmern des Lesesommers, die Grundschulen wie auch Sekundarschulen, Gymnasium und Förderschule in Staßfurt und Umgebung besuchen, in Aussicht gestellt worden, so Alin Rossi. Der Lesesommer werde übrigens seit 2014 veranstaltet.