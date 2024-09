Das Mittelalterspektakel zog am Wochenende viele Besucher aus nah und fern nach Egeln. Dort gab es nicht nur spannende Schwertkämpfe und Fabelwesen, sondern auch viele andere Dinge zu bestaunen.

Mittelalterfest in Egeln erntet begeisterte Rückmeldungen, trotzdem ist laut Veranstalter Luft nach oben

Ritter, Elfen und Co.

Die Kämpfe der Ritter vom Thüringer Ritterorden waren einer der Höhepunkte des Mittelalterspektakels auf der Wasserburg in Egeln.

Egeln. - Die Wasserburg in Egeln bot am Wochenende wieder die perfekte Kulisse für ein Mittelalterspektakel. Die Besucher aus nah und fern erlebten dort historische Klänge, Gaukelei und Feuerzauber, Ritterkämpfe, über 30 alte Künste und Gewerke, eine Taverne, Kräuterbäckerei und vieles andere mehr an den zahlreichen Ständen, die auf dem weiträumigen Gelände anzutreffen waren.