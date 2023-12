Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg. - Und dann wurde Tobias Rausch (AfD) laut, sprach dazwischen und ging Holger Dittrich (FDP) direkt im Plenarsaal an: „Sie haben das Problem nicht verstanden. Ich verstehe das, dass Sie sich herausreden, weil Ihre Partei das mit beschließt. Aber die Bürger werden abgezockt.“ Sehr emotional ging es am vergangenen Mittwoch im Kreistag in Bernburg zu. Bei der Ratssitzung ging es um die Müllgebühren, die zum kommenden Jahr steigen sollen. Und nach mehreren Einwürfen aus Richtung der AfD hatte Dittrich gesagt: „Wir sollten nüchtern und sachlich bleiben. Ich lass mir das Müllsystem nicht madig machen. Das ist unredlich.“