Muss die Kita Glöthe saniert werden?

Glöthe - Die Kita „Winnie Puuh“ in Glöthe ist als kleinste Kita der Stadt seit Anfang Juli wieder im normalen Betrieb. Fünf Kinder besuchen derzeit die Einrichtung. Was natürlich keine tragfähige Auslastung der Kita ist. Im Spätsommer 2020 waren erneut Diskussionen um die Kita aufgekommen. In einem Arbeitspapier der Stadt, in dem es um zukünftige Sparmaßnahmen ging, war die Schließung der Kita in Glöthe vorgeschlagen worden. So könnten 30.000 Euro im Jahr gespart werden.