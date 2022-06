Müssen Kita-Beiträge in Hecklingen steigen?

Das Cochstedter Rathaus will die Stadt Hecklingen zum Verkauf anbieten. In Groß Börnecke stößt auf Kritik, dass die Vereine des Ortes das Objekt kostenlos nutzen können

Groß Börnecke - Für die Kinderbetreuung schieße die Stadt pro Jahr rund 1,2 Millionen Euro bei steigenden Betriebskosten zu. „Das Geld fehlt an anderer Stelle“, sagte der Kämmerer Sascha Meinert, der von einem Solidarbeitrag aller Bürger für die Familien sprach. Bei der Festlegung der Elternbeiträge sollte sich die Politik nicht an der Stadt Staßfurt, sondern an der Verbandsgemeinde Egelner Mulde oder an der Stadt Seeland orientieren. Dort sind die Beiträge teils deutlich höher...