Nach 30 Jahren gibt's in Staßfurter Geschäft keine Jeans und Bärchen mehr

Sich fast 30 Jahre als kleiner Jeansladen zu behaupten, ist schon eine Leistung. Doch jetzt will und kann Anja Forth nicht mehr. Die 51-Jährige sieht nach den Lockdown-Erfahrungen keine Perspektive mehr für das Geschäft.

Nach fast 30 Jahren gibt Anja Forth ihren kleinen Jeansladen in Staßfurt auf, in den sie ein Unternehmer-Leben lang Leidenschaft und Herzblut gesteckt hat.

Staßfurt - Die Regale, üblicherweise bis unter die Decke prall gefüllt mit Jeans und Co., lichten sich langsam – Ausverkauf. Natürlich ist Anja Forth traurig, dass sie nach fast 30 Jahren ihr Blue Denim schließt. Sie kommt gleich auf den Punkt: „Wie viele Lockdowns verkraftet so ein kleiner Laden? Der nächste kommt bestimmt.“

Internet war für „Laden zum Anfassen“ keine Alternative

Die Erfahrungen mit den verordneten Schließungen hat sie mürbe gemacht. „Das schafft einen. Das macht etwas mit einem, wenn man nicht arbeiten darf und man nicht weiß, wann es wieder weiter geht und wie lange“, sagt die 51-Jährige. Viereinhalb Wochen waren es im Frühjahr 2020, dann kurz vor Weihnachten – der normalerweise umsatzstärksten Zeit – bis Anfang dieses Monats nochmal.

Das Internet für ihre Geschäfte nutzen ist nicht ihr Ding. „Mein Laden ist ein Laden zum Anfassen.“

Geschäftsaufgaben wie Anja Forths sind eher aus Bernburg bekannt. Die Unternehmerin meint aber, dass sie damit in Staßfurt nicht die einzige bleiben wird. Die gelernte Schneiderin betont, dass sie nicht aus finanziellen Gründen aufhört.

Sie sieht einfach keine Perspektive mehr für solche kleinen Läden. „Alles hat seine Zeit. Unsere ist eben vorbei“, sieht die Textilienhändlerin aus Leidenschaft auch ganz pragmatisch auf die Entwicklung. „Es war ein schönes Leben mit meinem kleinen Laden. Ich durfte viele nette Menschen kennenlernen. Das war eine Erfüllung. Das wird mir fehlen“, blickt Anja Forth auf die fast drei Jahrzehnte an der Hohenerxlebener Straße. Zu den schönsten Erinnerungen gehören herzliche Umarmungen mit ihren Kunden, hier zwischen den Klamotten hat sie einst sogar ihr Baby gestillt.

Gutscheine noch einlösen

Blue Denim sei einfach ihr Leben gewesen. Sich nun davon zu verabschieden, das tut weh. „Es muss dennoch weitergehen“, weiß die starke Frau, „aber es braucht erstmal, dieses Kapitel zu verarbeiten, bevor sich vielleicht eine neue Tür öffnet.“

Ihrer treuen Kundschaft steht Anjas Ladentür nun noch so lange offen, bis alle Regale leer sind. „Bitte noch die Gutscheine rauskramen und einlösen“, möchte sie noch kund tun. Und: Natürlich werden so lange auch noch die legendären Gummibärchen mit in die Tüte gesteckt. Auch so ein Markenzeichen von Blue Denim, dessen Tage gezählt sind.