Nach Insolvenz der Umland: Was haben Mieter der Wobau und der WBG in Staßfurt zu erwarten?

In der Charlottenstraße 16 – 18 in Staßfurt hat die WBG neue Balkone angebaut. Auch das sei ein Zeichen für die finanzielle Stabilität, heißt es.

Staßfurt - Rund um die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln hat es in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vielzahl an Diskussionen gegeben. Im Oktober wurde das Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen eröffnet, das nicht nur Wohnungen in der Egelner Mulde, sondern auch in Löderburg, Schneidlingen und Groß Börnecke, sowie in der Börde in Kroppenstedt sowie Gröningen hat.