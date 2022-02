Baumpflege Nach Sturmschäden arbeiten Staßfurter Experten mit Kettensäge wieder in luftigen Höhen

Die größten Schäden nach dem Sturmtief Ignatz an Straßen, in Parks und auf Friedhöfen sind beseitigt. Jetzt geht's für das Baumteam vom Stadtpflegebetrieb Staßfurt wieder an die normale Arbeit - und mit der Kettensäge zum Teil in schwindelerregende Höhen.