Veranstaltungstipp mit Karneval und Party Narrentanz und 13 Kapitel im Staßfurter Märchensaal

Mit Rumpelstilzchen & Co. will der 1. Staßfurter Carnevalsverein im Salzlandcenter am 22.2. den Alltag vergessen lassen. Salzgraf Lotte verspricht gepfefferte Bütt.