Feuerwehr Neue Digitaltechnik für die Egelner Mulde
Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat ihren Ortswehrleitern neue Tablet-PCs vom Land sowie neue Notebooks übergeben. Eine Frage der Sicherheit.
22.12.2025, 09:30
Egeln - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat ihren Ortswehrleitern neue Computertechnik übergeben, um die Arbeit der Einsatzkräfte zu erleichtern und die Sicherheit zu erhöhen. „Wir haben hier viel durchgesetzt mit den Räten und mit den Feuerwehren“, sagt Wehrleiter Michael Kieler. Bürgermeister Michael Stöhr kommentiert: „Damit setzt die Verbandsgemeinde einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Digitalisierung.“