Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat ihren Ortswehrleitern neue Tablet-PCs vom Land sowie neue Notebooks übergeben. Eine Frage der Sicherheit.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (r.) und der Systemadministrator Markus Bohne (4.v.r.) überreichten den Leitern der acht Ortswehren der Egelner Mulde im Sitzungsraum des Egelner Rathauses die speziell auf die Bedürfnisse der Wehren konfigurierten neuen iPads.

Egeln - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat ihren Ortswehrleitern neue Computertechnik übergeben, um die Arbeit der Einsatzkräfte zu erleichtern und die Sicherheit zu erhöhen. „Wir haben hier viel durchgesetzt mit den Räten und mit den Feuerwehren“, sagt Wehrleiter Michael Kieler. Bürgermeister Michael Stöhr kommentiert: „Damit setzt die Verbandsgemeinde einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Digitalisierung.“