Die Gemeinde Börde-Hakel, der Angelverein und die Avacon Netz GmbH haben sich gemeinsam dafür engagiert, dass am See in Westeregeln eine neue robuste Sitzgarnitur mit einem Tisch und zwei Bänken aufgestellt werden kann. Dafür gab es mehrere Geldgeber.

Neue Bänke am See

Westeregeln - Das Gelände am Kohlenpott in Westeregeln ist ein idyllisches Fleckchen Natur. Und die lässt sich dort nun noch besser genießen. Möglich macht das eine neue stabile Sitzgarnitur, die seit kurzem direkt am See zum Verweilen und Entspannen einlädt.