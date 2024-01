Der neue Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling, will Bürgerforen und regelmäßig Sprechstunden durchführen.

Neuer Bürgermeister von Börde-Hakel will mehr mit den Bürgern in Dialog treten

Tim Heberling (links) ist Donnerstagabend im ehemaligen Seniorentreff in Etgersleben vom Gemeinderat als neuer Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel ernannt und anschließend vom SPD-Fraktionschef Manfred Püchel vereidigt und verpflichtet worden.

