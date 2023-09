Stöhr, Heberling, Fries und Kluczka gewählt

Die Gewinner der Bürgermeisterwahlen am Sonntag in der Egelner Mulde stehen fest.

Im Seniorentreff in Etgersleben, wo eine hohe Wahlbeteiligung registriert wurde, gab am Nachmittag auch Marc Sensch seine Stimmen ab. Im Wahllokal sorgten Daniel Kasten (3.v.r.), Sebastian Michael und Dana Pauline Dannenberg dafür, dass alles reibungslos läuft.

Egeln - Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) verfolgte den Eingang der Wahlergebnisse im Sitzungssaal des Egelner Rathauses. Um 19.09 Uhr stand dann das vorläufige Ergebnis aus den zehn Wahllokalen fest. Demnach hat der 51-Jährige auch die dritte Wahl nach 2009 und 2016 gewonnen. Auf ihn entfielen 69,03 Prozent der Stimmen. Seine Gegenkandidatin Anke Janko-Bartsch (CDU) konnte 30,97 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

„Ich freue mich riesig. Das ist für mich auch Ansporn für die nächsten sieben Jahre mit vollem Einsatz für die Egelner Mulde tätig zu sein“, sagte Michael Stöhr. Er hatte von Wahl zu Wahl besser abgeschnitten. Beim letzten Mal waren es rund 60 Prozent und dieses Mal neun Prozent mehr. „Das ist das beste Ergebnis, das ich bis jetzt hatte“, sagte der Rathauschef. Er fand es fair von seiner Herausforderin, dass sie ihm noch gleich am selben Abend zum Wahlsieg gratuliert hatte.

Von geringer Wahlbeteiligung enttäuscht

„Mir war von Anfang an klar, auf was ich mich einlasse. Mein Anspruch für meine Person war, wenigstens mit einem akzeptablen Ergebnis abzuschneiden. Ich denke, dass ich das als Neuling mit knapp 31 Prozent geschafft habe“, sagte Anke Janko-Bartsch. Enttäuscht ist die Hakebornerin von der geringen Wahlbeteiligung. „Das zeigt mir, dass der Mehrheit der Bürger die Bedeutung der Verwaltung nicht bewusst ist. Durch den Wahlkampf ist der Verwaltung bewusst geworden, dass man anders agieren muss“, sagte die CDU-Politikerin. In diesem Zusammenhang nannte sie ihren Wohnort Hakeborn, in dem es eine Reihe von Problemen gebe. „Ich erwarte von Tim Heberling, mit Michael Stöhr was zu unternehmen, damit die Schwachstellen in Hakeborn abgestellt werden“, so Anke Janko-Bartsch, die nun für den neuen Verbandsgemeinderat kandidieren will.

Für eine Überraschung hatte am Sonntagabend Tim Heberling aus Etgersleben gesorgt. Dem 37-Jährigen Einzelbewerber gelang es aus dem Stand heraus die Wahl zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel mit 54,11 Prozent der Stimmen zu gewinnen. Er ließ den Amtsinhaber Axel Großheim (parteilos) aus Westeregeln, bei dem 24,23 Prozent der Wähler ihr Kreuz gemacht hatten, sowie Dirk Bartsch (CDU) aus Hakeborn, für den 21,66 Prozent votiert hatten, weit hinter sich. Dadurch wird es keine Stichwahl geben.

„Bauchgefühl“ war da

Tim Heberling hatte dem Wahlausgang ebenfalls im Egelner Rathaus entgegen gefiebert. „Das Bauchgefühl war immer da, dass es eventuell in diese Richtung gehen könnte, weil ich in den Dörfern unterwegs war und viele Gespräche geführt hatte. Da konnte man schon so raushören, in welche Richtung der eine oder andere geht. Von daher war ich immer relativ zuversichtlich und auch entspannt. Ich freue mich natürlich, dass es so geklappt hat und danke allen Wählern“, sagte der künftige Bürgermeister. Michael Stöhr bot ihm eine gute Zusammenarbeit an.

Axel Großheim kommentierte das Ergebnis mit den Worten: „Ich bin überrascht. Die Bürger haben entschieden, dass Tim Heberling die Geschicke des Ortes wohl besser bestimmen kann.“ Der scheidende Bürgermeister gratulierte seinem Nachfolger, dem er am 17. Januar 2024 den Staffelstab übergeben wird. Axel Großheim kann sich vorstellen für den neuen Gemeinderat und den Verbandsgemeinderat zu kandidieren.

Dirk Bartsch sagte: „Ich bin stolz darauf, dass ich in meinem Heimatort Hakeborn 71 Prozent der Stimmen bekommen habe. Das hat mir gezeigt, dass die Bürger mit dem, was ich für den Ort tun wollte, einverstanden waren.“ Der Hakeborner kündigte an, sich für den neuen Gemeinderat aufstellen zu lassen. „Damit ich aktiv werden kann“, sagte er.

Eine Ehre

Ein gutes Ergebnis konnte auch der Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue, Peter Fries (CDU), einfahren, der seit 2010 an der Spitze der Gemeinde steht. „Es ist für mich eine Ehre, dass ich das noch mal machen darf“, sagte der 68-Jährige zur Wiederwahl. „Ich freue mich sehr auf die nächsten sieben Jahre, in denen ich die Gemeinde vertreten darf. Ich bedanke mich bei allen Wählern und verspreche, auch für diejenigen da zu sein, die mich nicht gewählt haben“, so Peter Fries. Sein Herausforderer, Lars Gareis, sagte: „Die Überraschung ist ausgeblieben, trotzdem aus meiner Sicht ein Super-Ergebnis für einen parteilosen jungen Mann. Das zumindest zeigt, dass die Leute auch einige Dinge anders angehen wollen. Ich habe erhobenen Hauptes Peter Fries als Erstem gratuliert und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Gemeinderat, in den ich hoffentlich nächstes Jahr wieder gewählt werde. Und wenn die Umstände passen, werde ich mich zur nächsten Wahl wieder stellen.“

Wieder gewählt wurde auch Knut Kluczka (CDU) in Wolmirsleben, der ohne Gegenkandidaten angetreten war.

Die einzelnen Ergebnisse

Wahl des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters:

Gesamtergebnis:

Anke Janko-Bartsch, CDU:

1124 Stimmen, 30,97 %

Michael Stöhr, UWGE:

2.505 Stimmen, 69,03 %

Wahlbeteiligung 40,55 %

Gemeinde Bördeaue:

Janko-Bartsch:

256 Stimmen, 33,16 %

Stöhr:

516 Stimmen, 66,84 %

Wahlbeteiligung 51,58 %

Gemeinde Börde-Hakel:

Janko-Bartsch:

371 Stimmen, 28,26 %

Stöhr:

942 Stimmen, 71,74 %

Wahlbeteiligung 51,43 %

Gemeinde Borne:

Janko-Bartsch:

65 Stimmen, 35,71 %

Stöhr:

117 Stimmen, 64,29 %

Wahlbeteiligung 18,51 %

Stadt Egeln:

Janko-Bartsch:

293 Stimmen, 30,21 %

Stöhr:

677 Stimmen, 69,79 %

Wahlbeteiligung 35,19 %

Gemeinde Wolmirsleben:

Janko-Bartsch:

139 Stimmen, 35,46 %

Stöhr:

253 Stimmen, 64,54 %

Wahlbeteiligung 33,95 %

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Bördeaue:

Peter Fries, CDU:

478 Stimmen, 61,84 %

Lars Gareis, Einzelbewerber:

295 Stimmen, 38,16 %

Wahlbeteiligung 51,58 %

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Börde-Hakel:

Dirk Bartsch, CDU

287 Stimmen, 21,66 %

Axel Großheim, Einzelbewerber

321 Stimmen, 24,23 %

Tim Heberling, Einzelbewerber

717 Stimmen, 54,11 %

Wahlbeteiligung 51,47 %

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Wolmirsleben:

Knut Kluczka, CDU

352 Stimmen gültig, 100,00 %

50 Stimmen ungültig

Wahlbeteiligung 33,95 %

Weitere Ergebnisse gibt es auf der Internet-Homepage der Verbandsgemeinde: egelnermulde.de (rki)