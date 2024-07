Neuer Chef bei Qemetica in Staßfurt

Warschau/Staßfurt - Qemetica, einer der führenden Hersteller von Salz und Soda in der Europäischen Union, gibt die Ernennung von Thilo Birkenheier zum neuen Business Unit Director Salt der Qemetica-Gruppe (ehemals Ciech) bekannt. Birkenheier wird zudem Geschäftsführer von Qemetica Salz Deutschland und vom deutschen Standort der Gruppe in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, aus agieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich sehr darauf, Qemetica in meiner neuen Rolle als Business Unit Director Salt und Geschäftsführer zu unterstützen. Mit unserem Team bin ich überzeugt, dass wir mit unserer gemeinsamen Expertise und unserem Engagement die kommenden Herausforderungen meistern und neue Chancen nutzen werden“, sagt Birkenheier.

„Wir freuen uns, Thilo bei Qemetica begrüßen zu können. Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Unternehmensstrategie spielen. Wir sind überzeugt, dass seine Kompetenz und sein strategisches Geschick dazu beitragen werden, unsere Salz-Geschäftseinheit in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, sagt Kamil Majczak, Vorstandsvorsitzender der Qemetica-Gruppe. Birkenheier bringe einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit in der chemischen Industrie in das Team ein.

Verschiedene Führungspositionen

In seiner vorherigen Position leitete er die globale Transformation der BASF-Agrarsparte. Er hatte laut Pressemitteilung außerdem Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Controlling, Commercial Excellence und Business Management in Deutschland, den USA, der Tschechischen Republik und Kanada inne.

Birkenheiers wachstumsorientiertes Denken und sein praktischer Umsetzungsansatz machten ihn zu einer wertvollen Ergänzung für Qemetica. Seine Leidenschaft gelte der Verbesserung der Kundenerfahrung und der Entwicklung von Talenten durch kooperative Führung. Birkenheier hat ein Diplom in Betriebswirtschaft von der Fachhochschule in Ludwigshafen und einen MBA von der University of North Carolina, Greensboro, USA.

Qemetica, früher bekannt als Ciech, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz.