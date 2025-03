Der Feuerwehrverein will mit einem neuen Vorstand in Schneidlingen frischen Wind in die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Kameraden bringen.

Schneidlingen. - Bei der turnusmäßigen Wahl setzte sich Bennet Feldheim als neuer Vorsitzender durch. Der 19-jährige Landesbedienstete in der Finanzverwaltung war angetreten, „um Sachen zu verändern, alte Traditionen zu brechen und in modernerer Art und Weise fortzuführen“, wie er der Volksstimme sagte. Bennet Feldheim löst Andreas Hedermann ab, der nicht noch einmal angetreten war. Neuer erster Stellvertreter ist Sebastian Braun. Der 38-jährige Soldat, der frischen Wind in den Verein reinbringen will, setzte sich gegen Andreas Hedermann durch. Zweite Stellvertreterin bleibt die 42-jährige Unternehmerin Anja Ballhause, die den Verein unterstützen möchte, wo sie kann.