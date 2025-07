Burkini-Verbot in Freibädern? Die Debatte spaltet Deutschland. Magdeburg hat längst entschieden – mit klarer Begründung.

Magdeburg. - Zu viel Stoff, zu wenig Stoff – in vielen deutschen Bädern wird derzeit jede Faser politisch diskutiert. Der Burkini ist 2025 erneut zum Politikum geworden. Einige Städte, besonders in Baden-Württemberg, haben ihn aus den Freibädern verbannt. Offiziell mit Blick auf Hygienevorschriften. Der Streit rührt aber tiefer - an Themen wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Integrationspolitik. Und während anderswo noch gestritten wird, hat Magdeburg dazu längst entschieden.