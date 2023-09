Was die kleine Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Rathmannsdorf zu bieten hat, welche Neuigkeiten und Pläne – das vermittelte die Rappelkiste bei ihrem Sommerfest.

Großer Trubel herrscht beim Sommerfest der kleinen Kita Rappelkiste in Rathmannsdorf. Das unterstützte auch die hiesige Feuerwehr. Die Kameraden warben zudem für eine Kinderfeuerwehr und luden Eltern am 4. Oktober, 17 Uhr, zur Infoveranstaltung ins Feuerwehrhaus ein.

Rathmannsdorf - Mit 19 Jungen und Mädchen gehört die Rappelkiste eher zu den kleinen Kindertagesstätten in der Region. Was beim Sommerfest im ehemaligen Försterhaus des Liethedorfs ganz anders aussah. Kinder, Eltern und ganz viele Ehemalige, die mal wieder „ihren Kindergarten“ sehen und erfahren wollten, was heute hier los ist, tummelten sich auf dem wunderbaren Freigelände, blätterten in alten Alben von vor 50 oder 60 Jahren − als die Fotos noch schwarz-weiß waren.