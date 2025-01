Beim Neujahrsempfang der Stadt Hecklingen mit den Kultur- und Heimatvereinen im Saal in Groß Börnecke wurden die Ärztin Karola Schladitz sowie Jürgen Dippe und Klaus-Dieter Wolf für ihr Engagement ausgezeichnet.

Hecklingen/Groß Börnecke - Stimmungsvoll ist die Stadt Hecklingen am Sonnabend im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke zusammen mit rund 140 Bürgern sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in das neue Jahr gestartet. Denn den traditionellen Neujahrsempfang, der im vergangenen Jahr aufgrund des Stadtjubiläums ausgefallen war, hatten dieses Mal die Kultur- und Heimatvereine aus Cochstedt, Groß Börnecke und Hecklingen zusammen mit der Stadtverwaltung organisiert und gestaltet. Daran nahmen auch Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) sowie Vertreter der Salzlandsparkasse, der EMS und der Stadtwerke Staßfurt teil. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dörk Ladehoff, Mike Nicolai und Steffen Wenisch aus Hecklingen.