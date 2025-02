Was aus den Plänen zum Gastro-Pavillon zwischen Bodepark und Kaligarten in Staßfurt geworden ist.

(Noch) kein neuer Gastro-Pavillon am Staßfurter Bodepark in Sicht

Staßfurt. - Es sind gerade drei Jahre her, als die Besitzer des Bodeparks in Staßfurt verkündeten, die Immobilie nach 30 Jahren erneuern zu wollen. Was ist nun eigentlich aus den Plänen mit dem Gastro-Pavillon am Staßfurter Kaligarten geworden, die daraus folgen sollten? Die Rede war damals vom Umzug des Asiaten vom Bodepark und einem Griechen, die in den Pavillon ziehen sollten.