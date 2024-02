In der Stadt Staßfurt wird derzeit vermehrt Hausmüll über die städtischen Papierkörbe entsorgt.

Staßfurt - Was haben Pfannen, Katzenstreu und Lebensmittelreste gemeinsam? Sie gehören, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, in den Hausmüll. Das scheint derzeit in der Stadt Staßfurt nicht jedem klar zu sein.