Die Schlachthofstraße in Staßfurt ist auch viel befahren. Für eine Aufnahme in den Lärmaktionsplan erfüllt sie nicht die Frequenz von 8.200 Fahrzeugen am Tag. Was nicht heißt, dass Frostschäden oder Querrinnen wie beispielsweise auch an diesen Brückenköpfen Schläge verursachen und auch hier Sanierungsbedarf besteht.

Foto: Falk Rockmann