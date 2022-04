Omikron erreicht Salzland, in Egeln Corona-Tests auf dem Markt

Egeln/Staßfurt - Das Angebot eines Kroppenstedter Unternehmers, sich auf dem Marktplatz in Egeln auf das Corona-Virus testen zu lassen, kam am Freitag, 7. Januar 2022, sehr gut an. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr fanden sich eine Menge Leute an dem für diese Zwecke umgebauten ehemaligen Rettungstransportwagen, der unmittelbar vor dem Rathaus stationiert war, ein.