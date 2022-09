Parkplatz am Tiergarten Staßfurt soll wieder weg

Der Ausweichparkplatz am Tiergarten Staßfurt ist wegen des großen Bedarfs bei schönem Wetter geschaffen worden. Andere Möglichkeiten ringsum wie am Altenheim (Hintergrund) oder in Nebenstraßen sind erschöpft. Bei Regen wie am Donnerstag ist die Fläche natürlich leer.

Falk Rockmann