Parkplatzproblem in Staßfurt nach Abriss von Lidl

Durch den Neubau des Lidl-Discounters fehlen derzeit viele Parkplätze in der Umgebung in Staßfurt. Auch vor der Bode-Apotheke.

Der Lidl in Staßfurt ist seit September geschlossen. Bis zum Frühjahr 2022 wird dieser neu gebaut.

Staßfurt - Christian Heide aus Löderburg hat in Staßfurt öfter„Wege zu erledigen“. Wenn er mit dem Auto unterwegs ist, dann muss er auch immer mal wieder an der Bode-Apotheke in Staßfurt halten, um Medikamente zu besorgen. Hier steht der Volksstimme-Leser nun regelmäßig vor einem Problem.