Partnerschaft: Wie Landwirte und Sparkassen voneinander profitieren

Landwirte und Sparkassen verbindet ihre Verankerung in der Region – auch im Salzland.

Staßfurt/Schönebeck/Potsdam - Auf dem 12. Agrarkonvent des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) in Potsdam sicherten deren 43 Mitgliedssparkassen den landwirtschaftlichen Betrieben in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt auch in Zeiten, die von Umbrüchen geprägt sind, ihre Unterstützung und Partnerschaft zu.