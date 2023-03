Feiern für Kunden: Damit will die Sparkasse auf die Öffnung überall dort aufmerksam machen, wo egen Energiesparens geschlossen war. Wo wann gefeiert wird.

Die Filiale der Salzlandsparkasse in Atzendorf war im Winter geschlossen, um Energie zu sparen.

Staßfurt - Die Salzlandsparkasse beendet ihre Energiesparmaßnahmen und öffnet bis auf Frose und am Zepziger Weg in Bernburg wieder die Filialen in Stadt und Land, die den Winter über geschlossen waren. Harsche Kritik hatte das Kreditinstitut dafür auch geerntet, insbesondere vom Atzendorfer Ortsbürgermeister.