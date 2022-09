Ortsbürgermeister über Salzlandsparkasse verärgert

Es gibt Kritik an der Entscheidung, Filialen im Winter zu schließen. Jetzt zahlen die Bürger statt der Sparkasse, heißt es. Was Landrat Markus Bauer (SPD) sagt.

Atzendorf /Neundorf/Egeln - Als Ortsbürgermeister ist Peter Rotter (CDU) im Raum Förderstedt eigentlich sehr gut vernetzt. Das ist ja auch seine Aufgabe. Am Dienstag aber bekam er während einer Autofahrt große Augen und spitze Ohren. Im Radio erfuhr der Christdemokrat, dass die Salzlandsparkasse 19 ihrer 46 Filialen im Kreis ab Oktober für den Winter schließen wird, um Energie zu sparen. Darunter war auch die Filiale in Atzendorf, in Rotters Wohnort.