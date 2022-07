Pektinwerk Egeln-Nord wird Wohn- und Energiepark

Das ehemalige Pektinwerk in Egeln-Nord ist zu einer Ruine verkommen. Ein Unternehmen aus Bayern will dem Standort neues Leben einhauchen.

Egeln - „Wir haben sehr großes Interesse daran, dass das ehemalige Pektinwerk abgerissen wird“, sagte Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) in der jüngsten Stadtratssitzung in der Aula des Schulzentrums Egeln. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Kommune Zugeständnisse machen, so das Stadtoberhaupt unter Hinweis auf den geplanten Solarpark. Dieser soll jedoch nicht an der Magdeburger Chaussee, sondern auf dem dahinter liegenden Gelände in Richtung der B 81 entstehen.