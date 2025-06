Am 30. Mai sorgte ein Brand am Prinzenberg 18 dafür, dass die Urania Staßfurt und eine Praxis für Physiotherapie schließen mussten. Nun geht es für beide weiter.

Die Praxis für Physiotherapie ist vorübergehend im ehemaligen Nagelstudio am Prinzenberg 2 zu finden.

Staßfurt - Der Kellerbrand des 30. Mai ist aufgearbeitet – am Prinzenberg hat der Weg zurück in die Normalität begonnen. Die Bildungsstätte Urania in Haus Nummer 18 öffnet bereits seit vergangenen Montag wieder. Nun ist auch Physiotherapie Peitsch zurück. Vorerst auf der anderen Straßenseite, Prinzenberg Nummer 2. Die Mieter der Wohnungen, sie hoffen unterdessen auf baldige Rückkehr.