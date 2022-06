Pläne zum Deich in Löderburg sollen am 13. Oktober diskutiert werden

Löderburg - Ein wichtiger Termin für den Hochwasserschutz in Löderburg steht jetzt fest. Bei der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats – am Mittwoch, 13. Oktober – sollen Bürger und vor allem Grundstücksbesitzer an der Bode über den geplanten Deichbau samt Spundwänden informiert werden. Das hat Ortsbürgermeister Danny Hempel (parteilos) am Mittwoch bei der Ortschaftsratssitzung in Löderburg verkündet.