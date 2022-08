Polizei macht Drogentest bei Briten

Am Schachtsee in Wolmirsleben hat die Polizei einen Briten angehalten. Sein Auto hat ein irisches Kennzeichen. Ein Drogentest folgte.

Wolmirsleben (ac) - Das Polizeirevier Salzlandkreis meldet eine Fahrzeugkontrolle am Donnerstagabend in der Straße Am Schachtsee in Wolmirsleben. Die Beamten sollen demnach einen 25-jährigen Briten, der mit einem Fahrzeug mit irischen Kennzeichen unterwegs war, angehalten haben. Während der Kontrolle wurden laut Polizei typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein freiwilliger Schnelltest reagierte auch prompt positiv. Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrens wurde eine zur Beweissicherung erforderliche Blutprobenentnahme realisiert. Außerdem wurde dem Briten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung bei dem Fahrzeugführer erhoben. Unter einer Sicherheitsleistung versteht man einen Geldwert, der gegenüber dem Beschuldigten erhoben wird, aber nur wenn dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, um das Verfahren abzusichern.