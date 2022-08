Privates Konzert von Jupiter Jones in Güsten

Die bekannte Band Jupiter Jones bringt Ende des Jahres ein neues Album ohne Plattenfirma heraus. Um das Album zu finanzieren, konnten Fans ein Privatkonzert kaufen. Auch Ludwig Schulze aus Güsten holte die Band zu sich in seinen Garten.

Güsten - Ludwig Schulze aus Güsten war wegen des Besuches merklich angespannt. Natürlich, es konnte ja nicht anders sein. Aber dann ging es schnell. Am Sonnabend um 14.15 Uhr klingelte es. Männer mit Rucksäcken standen vor seiner Tür. Ludwig Schulze ließ die Männer herein, zeigte sein Haus, kochte Kaffee. Danach ruhten sich die Männer im Garten aus, sprangen in den Pool, legten sich hin. Es gab Gespräche. Über die Kinder, Kitas, die Schule. „Es war, als ob Freunde zu Gast waren“, sagt Ludwig Schulze.