Probleme für Manufaktur in Giersleben wegen Insolvenz des Hauptauftraggebers

Seit 2012 stellt die kleine Richter Manufaktur vor allem Brautmode her. Der Hauptauftraggeber ist nun insolvent gegangen. Es ist unklar, wie es weitergeht. Die Manufaktur konzentriert sich jetzt auf andere Arbeiten.

Giersleben - Manche Fragen kann Jana Richter auch nonverbal beantworten. Dazu braucht es keine Worte, es reicht der Blick in die Schränke. Eine Tür nach der anderen öffnet sie, innen stapeln sich die Stoffe. Woher die Richter Manufaktur in Giersleben die Materialien für die nächsten Aufträge herbekommt? Tja. Es ist ja alles da. Alle Farben und Muster sind vorrätig, dazu auch alte Jeans. Zwei festangestellte Schneiderinnen sorgen seit zehn Jahren für glückliche Gesichter. Der neueste Hingucker: Wärmflaschen. „Wärmflaschen waren schon immer gut. Aber diesen Winter werden sie vielleicht zum besten Freund“, teilt die Manufaktur in Sozialen Medien mit.