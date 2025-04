Zu wenig Toiletten in Staßfurt: Die UBvS bringt einen Antrag in den Stadtrat, Restaurants und andere Einrichtungen einzubinden. Wie Gastronomen, Einzelhändler und Einrichtungen dazu stehen.

Das Theatercafé in der Steinstraße ist gut besucht, vor allem, wenn im Theater Veranstaltungen sind. Inhaber Michael Schnock bietet seine Toiletten schon jetzt als öffentliche Toilette an und würde das auch weiterhin tun.

Staßfurt - Der Toilettengang ist ein menschliches Bedürfnis. Und manchmal unausweichlich. Doch wenn es kein Gebüsch sein soll, dann ist die Auswahl von öffentlichen Toiletten in Staßfurt bescheiden. Am Bahnhof gibt es eine öffentliche Toilette, die sich nach den Öffnungszeiten des Service-Centers der Lebenshilfe Bördeland gegenüber orientiert: Sie betreibt die Toilette. Montags bis freitags also von 7 bis 17 Uhr. Und am Benneckeschen Hof ist ein WC, das an Markttagen geöffnet ist, also dienstags und freitags von 8 bis 14 Uhr. Und sonst? Gibt es nichts mehr.