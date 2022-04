Püchel zum Plan in Börde-Hakel: „Eigentlich sind wir pleite“

Westeregeln - SPD-Fraktionschef Manfred Püchel brachte die dramatische Situation in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt. „Eigentlich sind wir pleite. Wir geben mehr Geld aus als wir haben. Damit häufen wir ein immer höheres Defizit an, das wir nicht mehr abtragen können.“ Das liege daran, dass die Kommunen in Sachsen-Anhalt zu wenig Zuweisungen vom Land bekommen und zu hohe Umlagen an den Salzlandkreis und an die Verbandsgemeinde zahlen müssen. Es sei illusorisch anzunehmen, dass das Land die der Gemeinde gewährten Liquiditätshilfen in nicht rückzahlbare Bedarfszuweisungen umwandeln werde.