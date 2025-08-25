Der Heimatverein des 500-Seelen-Dorfs Glöthe (Stadt Staßfurt) hat zwischen Frühjahrsputz und Heimatfest-Schinkenschätzen viel zu bieten. Die Gemeinschaft wächst.

Das 2. Glöther Heimatfest auf "Schmidts Hof" erfuhr wieder eine ganz starke Resonanz. Auch der Kita Winnie Puh gehörte die Bühne.

Glöthe. - Mit etwas mehr als 500 Einwohnern gehört Glöthe eher zu den kleineren Dörfern der Stadt Staßfurt. Doch was der Heimatverein und seine Mitstreiter mit und für die Dorfbewohner (und natürlich auch Gäste) auf die Beine stellt, kann sich sehen lassen.