Leben und Heimat Putz bis Party: Glöther Gemeinschaft wächst. 2026 feiert man 800.
Der Heimatverein des 500-Seelen-Dorfs Glöthe (Stadt Staßfurt) hat zwischen Frühjahrsputz und Heimatfest-Schinkenschätzen viel zu bieten. Die Gemeinschaft wächst.
25.08.2025, 06:07
Glöthe. - Mit etwas mehr als 500 Einwohnern gehört Glöthe eher zu den kleineren Dörfern der Stadt Staßfurt. Doch was der Heimatverein und seine Mitstreiter mit und für die Dorfbewohner (und natürlich auch Gäste) auf die Beine stellt, kann sich sehen lassen.