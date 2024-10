Weil die Gesundheit der Freizeitsportler im Vordergrund steht: Am Sportplatz in Glöthe müssen die Teilnehmer aus Atzendorf und Umgebung wieder umdrehen.

Radtour in Atzendorf zum zweiten Mal in Jahrzehnten nicht das Ziel erreicht

Am Sportplatz in Glöthe wurde die Weiterfahrt der Tourteilnehmer aus Atzendorf abgebrochen.

Atzendorf. - Zweimal im Jahr veranstaltet die Zentrale Landsportgemeinschaft Atzendorf (ZLG) als Breitensportevent eine Radtour – einmal im Frühling zum 1. Mai und im Herbst zum Nationalfeiertag am 3. Oktober – jeweils zu einem Ziel in der näheren Umgebung. Anschließend trifft man sich dann in der Sportgaststätte in gemütlicher Runde bei Speis und Trank, wertet die Fahrt aus, erzählt sich die gerade aktuellen Dorfgeschichten und spricht über das Wohlergehen der Kinder und der weiteren Verwand- und Bekanntschaft.