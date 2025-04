Rat in Egeln beschließt Neubau für Bauwerk über die Ehle

Egeln/Tarthun. - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde strebt eine Erneuerung der Ehlebrücke zwischen Tarthun und Groß Börnecke an. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einen Ersatzneubau als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme beschlossen. Das heißt, dieses wichtige Vorhaben soll auch dann in Angriff genommen werden, wenn noch kein genehmigter Haushalt vorliegt. Die Gesamtkosten wurden vom Bauamt mit rund 640.000 Euro angegeben.