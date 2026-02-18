Busse zum Schillergymnasium Calbe sind täglich zu gut 85 Prozent ausgelastet. Hunderte Schüler nutzen den Öffentlichen Personennahverkehr demnach täglich. Zufrieden?

Morgens und nachmittags sind viele Busse in der Kleinstadt Calbe unterwegs. Sie steuern die Schulen an.

Calbe. - In den sozialen Medien gibt es immer mal wieder Ärger, wenn es um die Schulbusse geht. Manche Eltern bringen ihre Kinder lieber mit dem eigenen Auto zur Schule, als ihre Kinder mit dem öffentlichen Personennahverkehr täglich fahren zu lassen. Doch wie ist die Situation beispielsweise in Calbe?