Rathaus Neundorf bei Staßfurt: Sanierung schreitet voran

Das Rathaus Neundorf kann bereits seit dem Herbst 2019 nicht mehr komplett genutzt werden. Im Inneren laufen derzeit Arbeiten am Dach. Es braucht noch Arbeiten an der Treppe, einen zweiten Fluchtweg und die Barrierefreiheit.

Neundorf - Unübersehbar thront das Rathaus in Neundorf an der Hauptstraße. An der Durchfahrtsstraße, der Staßfurter Straße, an der Ecke zur Friedrichstraße grüßt es die vorbeifahrenden Autos und die Fußgänger. Es sieht einladend aus. Allein: Nutzbar ist es im kompletten Ausmaß seit 2019 nicht mehr. Der Salzlandkreis hatte das Haus vor ziemlich genau drei Jahren sperren lassen, besser gesagt: die obere Etage.