Rauchwolke steht über Staßfurt - Lagerhallen brennen vermutlich noch tagelang

Ein Großbrand mit verheerendem Ausmaß hält seit Montagnacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Bewohner von Staßfurt in Atem.

Flammen lodern nochimmer unter dem von der Hitze deformierten Stahlskelett des Daches der Lagerhalle in Staßfurt.

Staßfurt/DUR/mad - Nach dem verheerenden Großbrand in Neu Staßfurt, einem Stadttei der Stadt Staßfurt in Sachsen-Anhalt, steht auch am Dienstag noch eine weithin sichtbare Rauchsäule über Stadt.