Real Staßfurt: Wie geht es weiter? Entscheidung bis Mitte 2022

Staßfurt - Vier rote Buchstaben auf grauem Untergrund leuchten noch immer in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt am großen Parkplatz mit wuselnden Menschen, die Einkaufswagen hin- und herschieben und die wichtigen Dinge fürs Leben einsacken. Es herrscht geschäftiges Treiben bei Real, obwohl die Tage des Lebensmittelhändlers mit diesem Namen auch in Staßfurt lange gezählt sein müssten.