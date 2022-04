René Zok tritt an zur Wahl des Bürgermeisters

Staßfurts Ex-Bürgermeister René Zok tritt noch einmal zur Bürgermeisterwahl an.

Staßfurt - Der CDU-Ortsverband hat ihn am Freitagabend mit 96 Prozent der Stimmen zum offiziellen Kandidaten gewählt. Eine Mitgliederversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand in Hohenerxleben statt. Zok war zuvor in die CDU eingetreten.