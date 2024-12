Rentner erleben böse Überraschung am Nikolaustag und werden während des Einkaufs von Dieben um 600 Euro erleichtert.

Rentner Opfer in Staßfurt - 600 Euro aus Einkaufskorb gestohlen

Staßfurt. - Noch ganz aufgelöst berichtet ein Senior von einem Einkaufs-Erlebnis, das er am Nikolaustag machen durfte. Gegen 14 Uhr war der fast 90-Jährige am vergangenen Freitag, 6. Dezember, mit seiner Frau im Kaufland in der Hecklinger Straße.